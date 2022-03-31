У Грузії відреагували на заяви фейкової "Південної Осетії" про приєднання до Росії

У Грузії відреагували на заяви фейкової "Південної Осетії" про приєднання до Росії

У Грузії також заявили, що не використовуватимуть силового варіанту для повернення "Південної Осетії".

У Грузії засудили заяви псевдопрезидента фейкової "Південної Осетії" про приєднання до Росії.

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Про це повідомляє Interpressnews.

Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані зазначив, що "Південна Осетія" - це окупована територія Грузії, а тому говорити про її приєднання до РФ - неприйнятно. Він додав, що в таких умовах ніякі референдуми не матимуть юридичної сили.

"Хоча є спроби втягнути Грузію у провокації, наш уряд не допустить цього - ми послідовні у мирній політиці, анонсованій урядом і не будемо застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності", - зазначив Давід Залкіані.

Нагадаємо, у невизнаному псевдодержавному утворенні "Південна Осетія", що розташоване на тимчасово окупованій території Грузії, мають намір провести так званий "референдум" про приєднання до РФ після "президентських виборів".

Також 300 військовослужбовців із Південної Осетії відмовилися битися за путінський режим на Донбасі. Вони покинули позиції і повернулися додому.