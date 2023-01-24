У Грузії заговорили про можливу евакуацію українців через росіян: що відомо

Йдеться про ситуацію, якщо будуть реальні загрози життю українців у разі відновлення авіасполучення між РФ та Грузією.

Українських громадян у Грузії можуть евакуювати у разі виникнення загрози їхній безпеці після відновлення прямого авіаційного сполучення між Тбілісі та Москвою.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов в інтерв’ю Європейській правді.

За його словами, до вересня Тбілісі та Батумі дуже турбували "групи молодиків кремезної статури з татуюваннями, які вказують на приналежність до спецорганів РФ. Крім того, він зауважив, що після оголошення Путіним мобілізації загрози безпеці громадян України, які перебувають в Грузії, значно зросли.

Також читайте В уряді Грузії пояснили, чому не передають Україні зброю

Посол запевнив, що у разі наявності реальних загроз життю та безпеці українців у Грузії, країна не буде "сидіти склавши руки".

"У разі відновлення прямого авіаційного сполучення і зростання реальних ризиків безпеці посольство не виключає можливості звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів із тим, щоб розглянути можливість надання допомоги в масовій евакуації громадян України з території Грузії... Ми будемо працювати й забезпечувати все від нас залежне задля забезпечення захисту й безпеки (українців). Це наш головний пріоритет", - сказав Касьянов.

Він розповів, що зараз обговорюється можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів для найбільш уразливих верств населення України, які дійсно не мають коштів для повернення. Розглядається саме наземний транспорт як найбільш оптимальний.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що після початку оголошеної в РФ мобілізації близько 700 тисяч російських чоловіків втекли до її країни, 600 тисяч з яких пізніше виїхали до країн Європи, Туреччини чи Вірменії.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі допускала можливість перегляду безвізового режиму з Росією через наплив росіян до країни після оголошення у вересні мобілізації.

Але прем'єр Грузії відмовився від надання Україні військової допомоги.

Як повідомлялося, голова грузинської провладної партії "Грузинська мрія - демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою. У МЗС України розкритикували таке бажання і заявили: "Відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців у геноцидній війні є політичною підлістю".

Читайте також: