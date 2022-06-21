У Грузії заговорили про вступ до НАТО: перед тим влада збирається вирішити всі територіальні проблеми з Росією

У Грузії заговорили про вступ до НАТО: перед тим влада збирається вирішити всі територіальні проблеми з Росією

Грузія збирається вступити до НАТО, але перед цим хоче вирішити всі територіальні проблеми з Росією.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі зазначив, що для надання Грузії членства в Альянсі між усіма державами-членами повинен бути досягнутий консенсус.

Про це пише "Грузія Онлайн".

"Наша мотивація - стати членом НАТО. Це залежить від нашої стратегічної готовності і терпіння. Ми розуміємо, що членство в НАТО залежить не тільки від нашого бажання вступити в НАТО", - заявив Гарібашвілі.

Однак, за його словами, аби Грузія вступила до Альянсу, між усіма державами-членами повинен бути досягнутий консенсус.

"Ми не наївні, ми розуміємо, що у Грузії є територіальні проблеми, які ми повинні спочатку вирішити, а потім вже вступати в НАТО. Така думка наших європейських друзів і друзів по НАТО", - зазначив Гарібашвілі.

За словами прем'єр-міністра Грузії, країни збирається відновити територіальну цілісність і суверенітет шляхом мирних переговорів.

"Ми не контактували з того часу, як прийшли до влади. У нас не було ніяких політичних консультацій з 2012 року, існують тільки торгово-економічні відносини", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що статус кандидата на членство в ЄС насамперед потрібно надати Грузії, а вже потім Україні та Молдові.

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