У Грузії заявили про підготовку замаху на Іванішвілі і "приплели" сюди Україну

У спецслужбах стверджують, що підготовка замаху – справа рук ексвисокопосадовців грузинського уряду, які перебувають в Україні, та експрацівників правоохоронних органів.
Служба держбезпеки Грузії повідомила про підготовку вбивства почесного голови партії "Грузинська мрія", олігарха Бідзіни Іванішвілі. У відомстві пов’язали підготовку до замаху з Україною.
Про це йдеться в заяві грузинської спецслужби 24 липня.
Служба держбезпеки Грузії повідомила, що розслідує підготовку терористичного акту та змову з метою повалення державної влади.
"Служба держбезпеки розслідує факти підготовки вбивства почесного голови партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, організованого і профінансованого колишніми високопосадовцями уряду Грузії, що перебувають в Україні, і колишніми співробітниками правоохоронних органів", – йдеться у заяві відомства.
Там додали, що мета злочинних дій – "повалення влади Грузії насильницьким шляхом деструктивними силами на тлі створення заворушень та ослаблення влади".
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У кримінальній справі проводяться активні слідчо-розшукові заходи, в межах яких до слідчого органу "для допиту свідками викликаються конкретні особи".
Кримінальну справу порушено за двома статтями – "Підготовка терористичного акту" та "Змова чи заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу Грузії".
До слова, напередодні у Грузії оголосили в розшук близько 300 громадян, які служили добровольцями у Грузинському національному легіоні разом із українськими військовими. Більшість добровольців нині перебувають в Україні.
23 липня стало відомо, що до Служби держбезпеки Грузії почали викликати грузинських добровольців, які воювали за Україну. Як повідомив адвокат одного з допитаних бійців, допит стосувався справи про підготовку теракту проти Іванішвілі.
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