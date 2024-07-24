У Грузії заявили про підготовку замаху на Іванішвілі і "приплели" сюди Україну

У спецслужбах стверджують, що підготовка замаху – справа рук ексвисокопосадовців грузинського уряду, які перебувають в Україні, та експрацівників правоохоронних органів.

Служба держбезпеки Грузії повідомила про підготовку вбивства почесного голови партії "Грузинська мрія", олігарха Бідзіни Іванішвілі. У відомстві пов’язали підготовку до замаху з Україною.

Про це йдеться в заяві грузинської спецслужби 24 липня.

Служба держбезпеки Грузії повідомила, що розслідує підготовку терористичного акту та змову з метою повалення державної влади.

Також читайте Директорка Секретної служби США визнала провал охорони під час замаху на Трампа

"Служба держбезпеки розслідує факти підготовки вбивства почесного голови партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, організованого і профінансованого колишніми високопосадовцями уряду Грузії, що перебувають в Україні, і колишніми співробітниками правоохоронних органів", – йдеться у заяві відомства.

Там додали, що мета злочинних дій – "повалення влади Грузії насильницьким шляхом деструктивними силами на тлі створення заворушень та ослаблення влади".

Читайте провідні новини дня:

У кримінальній справі проводяться активні слідчо-розшукові заходи, в межах яких до слідчого органу "для допиту свідками викликаються конкретні особи".

Кримінальну справу порушено за двома статтями – "Підготовка терористичного акту" та "Змова чи заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу Грузії".

До слова, напередодні у Грузії оголосили в розшук близько 300 громадян, які служили добровольцями у Грузинському національному легіоні разом із українськими військовими. Більшість добровольців нині перебувають в Україні.

23 липня стало відомо, що до Служби держбезпеки Грузії почали викликати грузинських добровольців, які воювали за Україну. Як повідомив адвокат одного з допитаних бійців, допит стосувався справи про підготовку теракту проти Іванішвілі.

Читайте також: