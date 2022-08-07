У Грузії заявили про розширення незаконного контролю РФ в окупованих регіонах

МЗС Грузії закликало РФ виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій.

Про це заявили в МЗС Грузії, передає агентство "Новости-Грузия".

"У 14-ті роковини окупації Росія, як і раніше, не виконує угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу, і розширює свій незаконний контроль в окупованих регіонах", - йдеться у заяві МЗС Грузії.

У МЗС зазначили, що своїми діями Росія "завдає удару по безпеці, правам людини і намагається ізолювати людей, які проживають на окупованих територіях, від решти Грузії та міжнародної спільноти".

МЗС Грузії закликає Москву змінити незаконне рішення щодо визнання окупованих територій.

Відомство наголошує, що протягом 14 років російські сили продовжують зведення загороджень на лінії окупації, у регіоні незаконно заарештовують та викрадають людей.

"Грубе порушення основних прав людини, етнічна дискримінація та порушення права сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб і біженців на повернення до своїх будинків в Абхазькому та Цхінвальському регіонах Грузії продовжують залишатися важким гуманітарним тягарем незаконної окупації Росії", - йдеться у заяві.

МЗС зазначає, що протягом усіх цих років Росія перешкоджає доступу міжнародних правозахисних організацій та входженню Місії спостереження ЄС до Абхазії та Цхінвальського регіону.

МЗС України, зі свого боку, заявило про рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії та вимагає деокупації частин територій країни.

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомили, скільки росіян подалися на українську візу протягом першого місяця дії такого режиму.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber