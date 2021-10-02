У Грузії заявили, що Саакашвілі повернувся, щоб здійснити державний переворот

У Грузії заявили, що Саакашвілі повернувся, щоб здійснити державний переворот

Грузинський політик зазначає, що Саакашвілі хотів дестабілізувати ситуацію під час місцевих виборів.

Голова правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе переконаний, що Міхеіл Саакашвілі повернувся у країну, щоб здійснити державний переворот.

Також читайте Президентка Грузії розповіла, чи помилує Саакашвілі

Про це він сказав у коментарі radiotavisupleba.ge.

Іраклій Кобахідзе зазначив, що в країні проходять місцеві вибори і для влади важливо, щоб все відбулось спокійно. На його думку, Саакашвілі мав намір дестабілізувати ситуацію в країні.

"Михайло Саакашвілі - людина, яка вже 18 років не дає відпочинку країні. Він їхав до Грузії, щоб втілити загрозу державного перевороту, або ж сам держпереворот", - заявив Кохабідзе.

Він також переконує, що всі судові процеси проти Саакашвілі проходитимуть відповідно до законодавства.

Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії.

Як повідомлялося: у п’ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі. Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

Також в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання. Раніше адвокат експрезидента Грузії розповів про два можливі шляхи його звільнення.

Читайте також:

Новини світу: Саакашвілі перебуває в СІЗО неподалік Тбілісі – його звинувачують зокрема в корупції

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання