У Грузії заявляють, що здоров'ю Саакашвілі нічого не загрожує

У Грузії заявляють, що здоров'ю Саакашвілі нічого не загрожує

Як стверджують у пенітенціарній установі, Саакашвілі проходить інтенсивні лабораторні та інші діагностичні обстеження.

У Департаменті Спеціальної пенітенціарної служби Грузії заперечують заяву української омбудсменки про те, що стан колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі погіршується. Там запевняють, що його стан здоров'я стабільний.

Про це повідомляє "Грузія онлайн" з посиланням на слова заступника начальника медичного департменту Георгія Чідрашвілі.

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За його словами, основні життєві показники та результати аналізів політика в нормі.



"Основні життєво важливі параметри, такі як артеріальний тиск, пульс, дихання, сатурація, знаходяться в межах норми. Також є основні лабораторні показники в межах норми. Він проходить інтенсивні лабораторні та інші діагностичні обстеження. На сьогоднішній день його здоров'ю нічого не загрожує" - сказав Чідрашвілі.

Зауважимо, 16 листопада Тбіліський державний суд розглядає справу про незаконне перетинання експрезидентом державного кордону.

Нагадаємо, через погіршення самопочуття 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18. Згодом після госпіталізації до в'язничної лікарні він заявив про побиття.

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