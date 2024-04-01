У ГУР назвали головне завдання Кремля після "перемоги" Путіна на "виборах"

Протистояння із Європою та зі США вже почалося на рівні заяв, звернули увагу у ГУР.

Після так званих "виборів Путіна" у Москві активно готуються до протистояння з Європою.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі "Security talks" на Апостроф TV.

"Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США - це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля", - зазначив Скібіцький.

За його словами, плани Росії щодо України залишились незмінними - окупувати повністю Донецьку та Луганську області.

"Ми це бачимо по тих активних штурмових діях, які веде Росія", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, в СБУ розповіли, чого очікувати після псевдоперемоги Путіна на президентських виборах у РФ.

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