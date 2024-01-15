У ГУР назвали обсяги боєприпасів, які Росія отримує від КНДР

Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм. Чи передав Пхеньян Москві балістичні ракети – розвідка наразі збирає інформацію.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Скільки боєприпасів КНДР передала до Росії

Скібіцький повідомив, що найактивніші постачання боєприпасів з Північної Кореї до Росії відбувалися в період від вересня до листопада 2023 року. Основний боєприпас, який постачається росіянам з КНДР, – це 122 мм і 152 мм.

"За нашими оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської Федерації. Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", – розповів представник ГУР.

Чи отримала РФ балістичні ракети від Північної Кореї

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Скібіцький також прокоментував заяви Білого дому, що Росія начебто отримала балістичні ракети від КНДР, які двічі запускала по Україні.

"Ми збираємо всю інформацію, яка є на сьогодні – про те, що постачається з Північної Кореї. Будуть підтверджені дані – тоді будемо говорити", – сказав представник української воєнної розвідки.

До слова, 11 січня генпрокурор Андрій Костін заявив, що днями "ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених" у КНДР.

Водночас Північна Корея заперечує усі заяви про передавання Росії балістичних ракет для атак по Україні.

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