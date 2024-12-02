У ГУР оцінили загрозу від ракет КНДР, які Росія запускає по Україні

Росія застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет. Їхня точність, в принципі, не дуже висока.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк.

"Ми розуміємо, що ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі", – констатував він.

З іншого боку, продовжує вони все-таки становлять небезпеку, тому що загинути від ракети виробництва 24 року, чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями – різниці немає.

"Ці ракети, ці поставки становлять теж дуже серйозну небезпеку для промисловості України, для населення України, абсолютно для всіх", – завершили у ГУР МО.

Нагадаємо, диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив російського міністра оборони Андрія Бєлоусова, що КНДР буде "незмінно підтримувати" війну Росії проти України.

Читайте також: