У ГУР відповіли, чи будуть "вагнерівці" повністю перебазовуватися до Білорусі

Пригожин вперше за тиждень записав аудіозвернення до своїх прихильників.

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин навряд чи буде перебазовувати увесь особовий склад до Білорусі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, очевидно, що Пригожин часто буватиме в Білорусі.

«Тобто можна говорити про: перенесення юридичної адреси, використання Білорусі як певного логістичного хабу для можливого перекидання на інші напрямки й, можливо, інші континенти", - сказав Юсов.

На думку Юсова, йдеться більше про дотримання домовленостей.

"Здебільшого - це такі інформаційні активності, які мають показати дотримання тих домовленостей, що були озвучені за результатами оцих останніх маршів, заколотів і т. д.", - додав представник ГУР.

Зауважимо, що після невдалого заколоту власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може наважитися на реванш. Якщо він опиниться у Білорусі, то поступово готуватиме новий наступ.

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