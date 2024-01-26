У ГУР відповіли, чи передавала РФ Червоному Хресту інформацію про полонених із зірваного обміну

РФ не передавала Міжнародному Комітету Червоного Хреста інформацію щодо українських полонених з обміну 24 січня, який не відбувся.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його інформацією, на літаку Іл-76, який впав у Росії 24 січня, мали бути двоє російських високопосадовців, яким в останній момент було наказано зійти з борту.

"Подібна інформація має бути публічною і передаватися, зокрема, з боку держави-агресора Міжнародному Комітету Червоного Хреста, який і повинен верифікувати стан здоров’я, умови перебування, поводження з військовополоненими. Наскільки відомо, на даному етапі такої інформації до Міжнародного Комітету Червоного Хреста передано не було", – розповів Юсов.

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Попри це, є низка інших загадкових обставин і подій цього дня.

Наразі досі залишаються невідомими ані факти перебування людей на борту, ані їхня доля.

"Поки що фактично ми стикаємося з елементами приховування. Ті факти куці, які показує Росія, – у них нічого нового немає. І, можливо, дійсно є що приховувати, зокрема в контексті того, що різні засоби ураження мають різні особливості. Під час цього розслідування їх можна встановити. Тобто чим був уражений літак. Чи це був С-300, чи "Панцир-1", чи переносний зенітно-ракетний комплекс, чи інші елементи", – зазначив він.

РФ продовжує блокувати повну інформацію.

"Так, є інформація про п’ять тіл, які зайшли в бєлгородський морг. Ми не можемо відкидати версію, що інші тіла агресор міг заховати в якомусь іншому місці. Але тоді, знову ж таки, питання – для чого? І з якою метою це робиться?" – сказав Юсов.

Що передувало

Нагадаємо, між Україною та РФ 24 січня мав відбутися обмін полоненими – і він мав стати одним із найбільших за час повномасштабного вторгнення. Проте Росія зірвала його після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Додамо, агресорка Росія має на озброєнні близько сотні літаків Іл-76. Вони перевозять різні вантажі, зокрема й військового характеру.

Треба встановити, чи повідомила РФ Міжнародний Комітет Червоного Хреста про перевезення військовополонених літаком. Відповідний запит українська сторона вже надіслала до МКЧХ.

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