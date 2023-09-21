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У ГУР відповіли, чи відео зі "живим-здоровим" Кадировим справжнє: у якому стані чеченський злочинець

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Марія БойкоМарія Бойко
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У ГУР відповіли, чи відео зі "живим-здоровим" Кадировим справжнє: у якому стані чеченський злочинець

Рамзан Кадиров / Фото: Associated Press

У ГУР вважають, що Кадиров таки тяжко хворий.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов вважає, що відео із "живим-здоровим" Кадировим старі або постановочні. Він зазначив, що чеченський злочинець і справді у тяжкому стані. 

Про це він сказав у коментарі "24 каналу". 

Андрій Юсов зазначив, що ГУР підтверджує тяжкий стан здоров'я Кадирова. Він вважає, що відео були постановочні або старі. 

"Ми можемо підтвердити, що у нього тяжкий стан здоров'я і справді була низка невдалих медичних втручань та остання невдала операція. Значна частина відео, які останнім часом публікують у Мережу за його участю - це або постановка, або вони несвіжі. Бо якщо людина добре почувається, то неважко запостити нормальне інформативне, актуальне відео, яке б зняло всі питання. Але вони цього не можуть зняти, бо проблеми існують", - вважає Андрій Юсов. 

Що відомо про стан Кадирова 

Вже тривалий час поширюються новини про тяжкий стан чеченського злочинця Рамзана Кадирова. Він же у відповідь публікує короткі відео про нібито свій нормальний стан. 

Нещодавно за участі воєнного злочинця Рамзана Кадирова в Мережі з’явилося відео, в якому від його імені запевняють, що з чеченським лідером усе гаразд, а хворіє насправді його дядько — Магомед Кадиров.

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Дата публікації
Перегляди
848
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