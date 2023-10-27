У ГУР відреагували на фейкові літаки на аеродромі окупантів: "Можуть намалювати і демократію в РФ"

Так, загарбники намагаються ввести в оману шляхом зображення малюнків літаків на аеродромах. Ворог бачить, що українські очі, використовуючи різні інструменти, можуть виявляти місця скупчення і техніки.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

Робота ЗСУ триватиме

Як відзначив Юсов, насамперед мовиться про летовища і літаки. Якщо перші такі графіті ми побачили стосовно стратегічних бомбардувальників, то зараз – МіГ-31.

"Це не допоможе, одразу можемо вам сказати, але спроба така є. Вони можуть також намалювати в себе малюнок демократії у себе на Росії, можливо, їм це допоможе", – зазначили у розвідці.

Юсов наголосив: українська робота Сил безпеки і оборони, зокрема, по знищенню ворожих засобів на летовищах буде продовжена.

Нагадаємо, російські військові намагаються створити видимість наявності винищувачів на аеродромі в окупованому Криму, малюючи їх. На те, що літаки можуть бути фейком, вказує те, що на них відсутні тіні.

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