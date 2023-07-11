У ГУР відреагували на розстріл у РФ командира підводного човна, який обстріляв Вінницю "Калібрами"

Ржицького ліквідували 10 липня о 7:00 у парку, куди той вийшов на ранкову пробіжку.

У російському Краснодарі невідомий застрелив командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, який причетний до терористичного удару по Вінниці 14 липня 2022 року.

Про це повідомляє ГУР.

У розвідці зазначають, що 10 липня "підводник" здійснював пробіжку в Краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги.

"Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці. Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника", - йдеться у повідомленні.

"Краснодар» – один з шести підводних човнів проєкту "Варшавянка", які входять до складу Чорноморського флоту вмф рф. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Також читайте Нічна атака Росії на південь: Братчук назвав головну ціль удару

Відомо, що капітан 2-го рангу Сергій Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна "Алроса". Після відправки "Алроси" на модернізацію був призначений командиром "Краснодару".

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що за Ржицьким нібито стежив "кілер", який добре знав його маршрути. Він ліквідував окупанта 10 липня о 7:00 у парку, куди той вийшов на ранкову пробіжку.

Додамо, що спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удару було завдано російськими ракетами "Калібр", випущеними з підводного човна в Чорному морі. Тоді журналісти-розслідувачі встановили, що одним із підводних човнів, який випустив ракети по мирному місту, був "Краснодар", командиром якого є Станіслав Ржицький.

Читайте також: