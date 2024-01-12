У ГУР висловилися щодо постачання Росії балістичних ракет з Північної Кореї

Українському Головному управлінні розвідки відомо про постачання зброї до Росії з Північної Кореї. Втім, наразі інформація про передавання саме балістичних ракет уточнюється.

Про це заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Сам факт співпраці давно відомий, постачання артилерійських снарядів, боєкомплекту, снарядів для РСЗВ, мін - це те, що мало підтвердження. Що стосується балістики, зараз продовжується збір даних і дорозвідка для того, щоб можна було більш детально проаналізувати ситуацію і прокоментувати", - наголосив розвідник.

За його словами, сам факт оборонної співпраці між країнами "не прихований характер має". Юсов також наголосив, що і Іран, і Північна Корея відкрито постачають озброєння Москві. Втім, публічно вони цього не підтверджують.

"Загалом урядів країн, які готові офіційно підтримувати РФ, обмаль. Навіть найближчі соратники цураються такої підтримки і намагаються уникати підтвердження", – наголосив Юсов.

Як повідомлялося, Пхеньян виступив із заявою щодо постачання Росії північнокорейських ракет. Північна Корея заперечує усі заяви про передавання агресорці Росії балістичних ракет для атак по Україні. Пхеньян вважає "необґрунтованою" такою інформацію.

Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки заявив, що Росія використала для масованого повітряного удару ракети з Північної Кореї. Він назвав постачання зброї Пхеньяном РФ "значною та тривожною ескалацією". Як наслідок - США скликали Радбез ООН на 10 січня.

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