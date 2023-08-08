У ГУР заявили про можливу причетність Росії до вибуху у порту Туреччини

Порт, у якому стався вибух, використовувався в рамках "зернової угоди".

Туреччині треба вивчити можливу причетність Росії до вибуху у порту Деріндже, який знаходиться на північному заході країни.

Про це в етері телемарафону заявив представник головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов.

Він заявив, що потрібно перевіряти будь-яку інформацію і особливо можливу причетність Росії.

"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація — вибух елеватора до Туреччини напередодні можливого візиту диктатора (Путіна. - Ред.) до Туреччини", - заявив Юсов.

Представник ГУР нагадав, що Анкара хоче обговорити з Москвою продовження "зернової угоди" і саме Туреччина активно порушує питання щодо постачання українського зерна на світові ринки.

"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", - додав Юсов.

Здетонував контейнер з зерном в турецькому порту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 серпня біля великого турецького комерційного порту Деріндже у Мармуровому морі пролунав потужний вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія продовжить атаки на порти України та блокування Чорного моря, то до кінця війни може залишитися без кораблів.

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