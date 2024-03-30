У ГУР заявили, що Росія укріплює ділянки кордону з Україною

За даними розвідки, ворог зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на кордоні з Україною.

Росіяни почали зміцнювати ділянки кордону з Україною в Бєлгородській, Курській та Брянській областях.

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Про це йдеться у повідомленні Головне управління розвідки Міноборони України.

"Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", - йдеться у повідомленні.

У ГУР заявили, що особовий склад угруповань військ РФ "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами. Також їх навчають вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

"Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України", - заявили у ГУР.

Крім того, за даними розвідки, ворог зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині.

Росіяни намагаються збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО. До Курської області з окупованої Луганщини планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади загарбників.

У ГУР заявили, що інженерні підрозділи ворога збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі заявили, що інженерно укріпити кордон з Росією на півночі наразі неможливо через російські обстріли.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що передвісником російського наступу можна буде вважати накопичення військ на кордоні.

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