У Гаазі помер засуджений за геноцид у Сребрениці Ратко Младич

Ратко Младич / © AFP

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У Гаазі помер засуджений довічно за геноцид у Сребрениці командир боснійських сербів Ратко Младич.

Про це пише сербське видання РТВ.

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Генерал Ратко Младич помер у лікарні у Гаазі у віці 83 років.

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Ратко Младич відбував довічне ув’язнення. Днями його родичі та сербський уряд прохали про переведення Младича у військовий госпіталь у Белграді для лікування. Проте це прохання відхилив суд.

У суді запевнили, що умови у в’язниці ООН та її лікарні в Гаазі «є настільки високої якості, що комфорт Младича може бути забезпечений у максимальному обсязі».

Як зазначає ВВС, Младич перебував у тюремній лікарні два роки, він був прикутий до ліжка чи інвалідного крісла. За словами адвокатів, після «медичного інциденту» (імовірно, інсульту) під час відеодзвінка із сином Дарком здоров’я Младіча стало ще гіршим: зокрема, він не міг складно розмовляти, зокрема з лікарями.

Що відомо про Ратка Младича

Генерал Ратко Младич народився 12 березня 1943 року в селі Божиновичі (Боснія). Закінчив навчання у Військово-промисловому училищі в Земуні і з відзнакою завершив навчання у Військовому училищі сухопутних військ (1965) і Командно-штабній Академії Югославії (1978).

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Війну в Югославії він зустрів на посаді помічника командира Приштинського корпусу (Косово), а наприкінці червня того ж року вирушив до міста Кнін у Хорватії, яке згодом було проголошене столицею невизнаною держави хорватських сербів «Сербська крайна».

На початку березня 1992 року Младич залишив свою посаду в Кніні і їде до Сараєво. Там він був призначений начальником штабу та заступником командувача Другим військовим округом югославської армії зі штабом у Сараєві, а зголом став командувачем округу.

На той час Боснія і Герцеговина уже проголосила свою незалежність і вихід з Югославії. З таким рішенням не погодилися боснійські серби, які проголосили на території Боснії невизнану державу «Республіка Сербська» (наразі Республіка Сербська на правах автономії входить до складу Боснії, не плутати її з Сербією).

У цей час Сараєво вже було блоковано боснійськими сербами.

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Младича вважають відповідальним за масове вбивство в Сребрениці в липні 1995 року, коли, за його наказом, було вбито понад вісім тисяч боснійських мусульман — чоловіків та хлопчиків.

Младич і українці

Зауважимо, що після заняття Сребрениці сили під командуванням Младича готувалися зайняти сусідній анклав Жепа, де знаходилося ще близько 10 тисяч боснійських мусульман під захистом миротворців 240 українського батальйону. Проте українці під керівництвом на той час полковника Миколи Верхогляда зуміли врятувати цивільних мусульман, попри погрози, і успішно провели евакуацію.

Звільнення і суд

У листопаді генерала Ратка Младича було звільнено з посади командувача Головного штабу Республіки Сербсбкої і під тиском міжнародної спільноти та Гаазького трибуналу.

Офіційно його військова кар’єра у завершилася в середині 1997 року, тоді як неофіційно він залишався офіцером РС до виходу у відставку 7 березня 2002 року.

Він регулярно отримував пенсію до листопада 2005 року, коли під тиском західних країн та дедалі частішими запитами про екстрадицію з боку Гаазького трибуналу її було скасовано.

З кінця 1996 року генерал Ратко Младич перебував у розшуку. Його заарештували 26 травня 2011 року в селі Лазарево у Воєводині (Сербія), а через п’ять днів, 31 травня, сербська влада екстрадувала його до Гааги.

Існує версія, що Белграду було добре відомо про місце знаходження Младича, проте сербська влада довгий час не бажала його видавати, адже для частини сербів, зокрема сербських ультраправих, він лишається національним героєм.

Протест проти арешту Ратко Младіча у Сараєво / © AFP

У 2017 році, його засудили до довічного ув’язнення за геноцид, злочини проти людяності та порушення законів і звичаїв війни. Крім геноциду у Сребрениці, його визнали винним в інших злочинах, зокрема в ході облоги Сараєва.

8 червня 2021 року Апеляційна палата залишила його обвинувальний вирок і вирок у силі.

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