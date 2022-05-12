У Хабаровському краї пролунали вибухи у військовій частині: є загиблий і поранені

У Хабаровському краї пролунали вибухи у військовій частині: є загиблий і поранені

У Росії у Хабаровському краї на території військової частини пролунали вибухи.

За даними джерел в екстрених службах регіону, на території частини вибухнув порох

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Вибух стався у військовій частині у селищі Тейсін Амурського району Хабаровського краю, є загиблий та постраждалі.

"Внаслідок вибуху пороху під час розвантаження боєприпасів семеро людей постраждали, вони отримали легкі рани. Ще одна людина загинула", - розповіло джерело у рятувальній службі.

За його даними, після вибуху сталася пожежа, вона локалізована.

"Двох постраждалих доправляють санавіацією до лікарні, у них опіки, ураження 65% і 40%", - сказали в МОЗ.

Нагадаємо, що у Хабарівському краї Росії 12 травня стався вибух на пороховому складі. Щонайменше одна людина загинула.