У Хабаровському краї пролунали вибухи у військовій частині: є загиблий і поранені

У Росії у Хабаровському краї на території військової частини пролунали вибухи.
За даними джерел в екстрених службах регіону, на території частини вибухнув порох
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
Вибух стався у військовій частині у селищі Тейсін Амурського району Хабаровського краю, є загиблий та постраждалі.
"Внаслідок вибуху пороху під час розвантаження боєприпасів семеро людей постраждали, вони отримали легкі рани. Ще одна людина загинула", - розповіло джерело у рятувальній службі.
За його даними, після вибуху сталася пожежа, вона локалізована.
"Двох постраждалих доправляють санавіацією до лікарні, у них опіки, ураження 65% і 40%", - сказали в МОЗ.
Нагадаємо, що у Хабарівському краї Росії 12 травня стався вибух на пороховому складі. Щонайменше одна людина загинула.