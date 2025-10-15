У Газі бойовики ХАМАС публічно стратили вісьмох чоловіків — CNN

Страта / © скрін з відео

У кількох районах Сектора Газа спалахнули жорстокі зіткнення між бойовиками ХАМАС та суперницькими групами. За даними CNN, одним із таких інцидентів стала публічна страта вісьмох чоловіків у місті Газа, що викликала хвилю занепокоєння щодо безпеки в регіоні після виведення ізраїльських військ із частини території.

Відео, яке широко поширилося в соцмережах, показує групу озброєних і замаскованих людей — деякі з них у зелених пов’язках ХАМАСу — які розстрілюють восьмеро зв’язаних і засліплених полонених на площі в центрі міста перед великою кількістю глядачів.

CNN підтвердила місце знімання — район аль-Сабра у західній частині Гази, але не змогла незалежно встановити дату події. За оцінкою журналістів, інцидент стався після оголошення перемир’я між Ізраїлем і ХАМАСом, оскільки ізраїльські війська раніше діяли в цьому районі. Руйнування будівель на відео свідчать, що запис зроблено нещодавно.

Усі страчені — дорослі чоловіки. На кадрах видно, як їх волочать площею із зав’язаними руками, частина з них — босі або частково роздягнені. Бойовики б’ють полонених перед розстрілом, а після виконання страт — вигукують схвальні крики.

Палестинська правозахисна організація Al-Mezan Center for Human Rights назвала це «позасудовою стратою громадян» і закликала провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Натомість афілійована з ХАМАСом служба безпеки Radaa заявила, що провела «точкову операцію в центрі Гази», під час якої «ліквідувала кількох розшукуваних осіб та правопорушників». Жодних доказів своїх заяв вона не надала.

За повідомленнями місцевих джерел, відео могло з’явитися після кількох днів сутичок між бойовиками ХАМАС і кланом Догмуш, впливовою родиною, що базується в районі аль-Сабра.

Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАСу передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Гази.

Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.