Війна у Секторі Гази / © Associated Press

Гуманітарна ситуація в Секторі Гази продовжує різко погіршуватися.

Як інформує The Guardian, населення регіону входить у зимовий період із гострою нестачею продовольства та життєво необхідних товарів.

За оцінками місії ООН, Ізраїль фактично порушує норми міжнародного права, утримуючи блокаду та не допускаючи повноцінного надходження гуманітарної допомоги.

Заступниця генерального комісара UNRWA Наталі Буклі заявила, що місцеві жителі дедалі гостріше відчувають нестачу їжі та базових речей.

Вона підкреслила, що із наближенням холодного сезону ситуація стає критичною, а міжнародна спільнота, включно з ЄС та США, має активніше тиснути на уряд Ізраїлю, аби забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до Гази.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запропонували бойовикам ХАМАС залишити райони Сектору Гази, щоб зменшити напругу та наблизити припинення вогню.

Ми раніше інформували, що Кнесет Ізраїлю схвалив у першому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає запровадження смертної кари для терористів, які вбивають ізраїльтян.