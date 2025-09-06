У горах стадо корів затоптало подружжя туристів: чоловік загинув, дружина дивом вижила

Корова. / © Associated Press

В австрійській провінції Штирія 85-річний чоловік та його 82-річна дружина зазнали нападу дев'яти корів. Нещасний випадок стався, коли коли прямували до будиночка в одній з гірських комун.

Про це повідомляє видання Мirror.

“Літня пара з Відня та їхній собака йшли лісовою стежкою від Türlwandhütte до австрійської хатини. Біля будиночку вони натрапили на стадо корів, серед яких було троє телят. За словами свідків, корів злякав собака подружжя”, - розповів речник поліції Маркус Райх.

Після цього тварини побігли і затоптали пенсіонерів. Туристи та працівники працівники хатини, негайно надали першу допомогу та сповістили служби екстреної допомоги. Потерпілі отримали серйозні травми.

Чоловіка доставили вертольотом до лікарні Кардинала Шварценберга в Зальцбурзі. Втім, він помер після хірургічного втручання. Його дружина отримала травми, як не загрожують її життю.

Людей застерігають бути обережними, перебуваючи на полях з коровами, особливо якщо вони з собаками, які можуть налякати худобу і спровокувати її напад.

Нагадаємо, на одному з пляжів Сіднея в Австралії акула розірвала 57-річного серфера на шматки. Він разом з кількома друзями займалися серфінгом, коли у воді з’явилася акула та напала. Його друзі зуміли дістатись до суші неушкодженими, а тіло чоловіка пізніше винесло на берег хвилями.