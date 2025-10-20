У Гонконгу вантажний літак з’їхав зі смуги: двоє загиблих

НС у Гонконгу

У міжнародному аеропорту Гонконгу стався смертельний інцидент: вантажний літак Emirates під час посадки зійшов зі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з наземним транспортним засобом. Двоє людей загинули.

За даними South China Morning Post, інцидент стався близько 3:50 ранку. Літак рейсу EK9788, що прибув із Дубаю, не зміг втримати напрямок під час гальмування, з’їхав зі смуги та ймовірно влучив у службовий автомобіль.

Два працівники аеропорту, які перебували у транспортному засобі, спершу вважалися зниклими безвісти. Одного з них — 30-річного чоловіка — знайшли у воді біля смуги, медики підтвердили його смерть на місці. Другий — 41-річний — був доправлений до лікарні North Lantau, де його також констатували загиблим.

Усі 4 члени екіпажу Emirates не постраждали.

Північну злітно-посадкову смугу тимчасово закрили. Аеропортова адміністрація та авіаційний департамент Гонконгу почали розслідування обставин трагедії, зокрема перевіряють, чому наземний транспорт опинився на шляху літака під час посадки.

