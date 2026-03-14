У горах Південно-Східної Азії помітили одного з найрідкісніших звірів світу: унікальні кадри фотопасток

Аннамський смугастий кролик / © wikimedia.org

Справжній «привид» джунглів Південно-Східної Азії нарешті потрапив у об’єктив: природоохоронці опублікували рідкісні кадри аннамського смугастого кролика (Nesolagus timminsi). Невловимого звіра задокументували під час масштабної експедиції з інвентаризації біорізноманіття, підтвердивши, що цей критично вразливий вид досі виживає у віддалених гірських масивах.

Отримані кадри також підтвердили присутність інших рідкісних видів, передає The Dodo.

Кілька природоохоронних організацій у 2025 році розпочали масштабний проєкт дослідження біорізноманіття в Аннамських горах — густому гірському масиві Південно-Східної Азії, який часто називають «Амазонкою Азії». Ініціатором проєкту стала міжнародна організація Fauna & Flora.

Фахівці розмістили мережу фотопасток на території протяжністю близько 680 миль (1100 кілометрів). Вони мали на меті зафіксувати тварин, які мешкають у цьому регіоні, але рідко потрапляють на очі людям.

Після кількох місяців збору даних у лютому 2026 року природоохоронці оприлюднили отримані зображення. Результати, за їхніми словами, перевершили очікування.

«Ці знімки підтвердили нам біорізноманіття цих територій», — заявив старший технічний радник Fauna & Flora в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Гарет Голдторп. За його словами, кадри «підтвердили наявність деяких досить цікавих видів». Серед них — надзвичайно рідкісний аннамський смугастий кролик. Цей вид став відомий науці лише в середині 1990-х років і вважається одним із найрідкісніших кроликів у світі.

Аннаміський смугастий кролик, зафіксований фотопасткою в Південно-Східній Азії / Фото: Fauna & Flora/Facebook

Тварина невелика за розміром, має коричневе хутро з чорними смугами та білий живіт. Кролики ведуть нічний спосіб життя і настільки рідко потрапляють у поле зору людей, що будь-які фотодокази їхнього існування вважаються значною подією для науки.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, вид перебуває під загрозою зникнення. Основними причинами скорочення популяції є браконьєрство, торгівля екзотичними тваринами та активна забудова низинних територій, де вони мешкають.

Камери також зафіксували іншу рідкісну тварину — сероу або козерога, якого іноді називають «фантомом лісу». Ця тварина, схожа на поєднання антилопи та кози, мешкає у скелястих районах і також вважається вразливим видом.

Сероу, що потрапив у фотопастку в Аннаміських горах / Фото: Fauna & Flora/Facebook

Сунданський панголін з дитинчам / Фото: Fauna & Flora/Facebook

Крім цього, фотопастки зафіксували азійських слонів, сунданських панголінів та макак левохвостих. Для природоохоронців такі знахідки є важливим доказом того, що регіон залишається одним із ключових центрів біорізноманіття. Водночас подальші дослідження опинилися під загрозою, адже Fauna & Flora втратила фінансування, коли уряд Великої Британії скоротив бюджет підтримки.

Дитинча азійського слона / Фото: Fauna & Flora/Facebook

«Все ще є надія», — підсумував Голдторп та зазначив, що в регіоні «багато видів і багато причин залучити ресурси для їх захисту».

