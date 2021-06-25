У Хорватії через повідомлення про бомбу екстрено сів літак із Чехії: подробиці

У Хорватії через повідомлення про бомбу екстрено сів літак із Чехії: подробиці

Літак в аеропорту перевіряють на наявність вибухівки.

В аеропорту Хорватії через повідомленні про бомбу екстрено приземлився літак, який здійснював рейс "Прага - Спліт". На його борту був 141 пасажир і 5 членів екіпажу.

Про це повідомляє чеське видання Zdopravy.

За даними видання, про замінування літака компанії Smartwings повідомив невідомий через контактну форму на сайті аеропорту Чехії.

"Ми негайно передали повідомлення всім підрозділам безпеки та оперативним підрозділам, поліції Чехії, авіаперевізнику та контролю повітряного руху", - сказала прессекретар празького аеропорту Клара Дівішкова.

Літак в екстреному режимі приземлився в Спліті. Пасажирів та екіпаж евакуювали. Речниця авіаперевізника Володимира Дуфкова повідомила, що наразі літак перевіряють піротехнічні служби.

" В даний час в аеропорту Спліта відбувається піротехнічний огляд літака через анонімне повідомлення про загрозу вибуху", - повідомила вона.

Нагадаємо, літак "Київ-Батумі" поламався одразу після зльоту.

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