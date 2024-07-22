У Хорватії експоліцейський влаштував стрілянину у будинку для людей похилого віку: є загиблі

У хорватському Даруварі колишній поліцейський убив шестеро пенсіонерів у будинку для людей похилого віку, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє видання Vijesti.

Близько 11 години ранку нападник з вогнепальною зброєю увійшов до будинку для літніх людей і почав стріляти. П'ятеро людей загинули на місці, точну кількість поранених поки не встановлено. Нападник спробував втекти, але був затриманий у найближчому ресторані.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович у Facebook написав, що ведеться розслідування, щоб встановити всі обставини цієї події. Про всі подальші подробиці громадськість буде вчасно поінформована

Президент Республіки Зоран Міланович висловив співчуття сім'ям загиблих у Будинку людей похилого віку та немічних у Даруварі.

Своєю чергою мер Дарувара Дамір Лненічек повідомив, що злочинець родом із Доні Дарувара, і що все місто та околиці перебувають у шоці. Він додав, що важко зрозуміти, що спричинило цю трагедію.

Видання Index повідомило, що нападник — 51-річний колишній поліцейський Крешімір Пахокі, чия мати жила в будинку для людей похилого віку. Вона загинула під час розстрілу, а також охоронці та працівники закладу.

Що відомо про стрільця

Пахокі — офіцер військової поліції у відставці, нагороджений Меморіалом подяки вітчизні 1996 року за визначну службу. Після нападу з вогнепальною зброєю він спробував втекти, але його затримали поліція біля кафе.

Нагадаємо, психологиня Лейла Гасанова розповідала, як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю під час воєнних дій.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.