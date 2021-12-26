У Хорватії емігрантам, які повернуться на батьківщину, виплатять по 26 тисяч євро

У Хорватії емігрантам, які повернуться на батьківщину, виплатять по 26 тисяч євро

Таким чином уряд країни хоче зробити, аби громадяни, які виїхали за кордон, поверталися на батьківщину.

У Хорватії хочуть заманити емігрантів назад до країни за допомогою страхових внесків. З бюджету таким громадянам платитимуть по 26 тисяч євро.

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Про це повідомляє Epoch Times Europe GmbH.

Програма, яку днями представили, орієнтована на хорватів, які емігрували до інших країн ЄС. Під девізом "Я вибираю Хорватію" учасники мають отримати до 26 000 євро, якщо вони повернуться до Хорватії та створять компанію. Створення такої програми обґрунтували скороченням та старінням населення.

Згідно з офіційними даними за останні 8 років з Хорватії до країн ЄС емігрували понад 230 тисяч ховатів. Здебільшого вони обрали для проживання Німеччину, Австрію чи Ірландію.

Тепер уряд сподівається повернути від 4000 до 4500 емігрантів до Хорватії в рамках програми, яка стартує 1 січня.

Нова програма також покликана мотивувати людей, які переїхали із сільської місцевості до міст Хорватії, повернутися до малонаселених районів.

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