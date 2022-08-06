У Хорватії сталася смертельна аварія: автобус із польськими паломниками злетів з дороги

На півночі Хорватії сьогодні, 6 серпня, вранці у смертельну ДТП потрапив польський автобус з паломниками. Внаслідок аварії щонайменше 11 людей загинули, ще 34 постраждали.

Аварія сталася близько 06:40 (за київським часом) на трасі між населеними пунктами Ярек Бісашкі та Подворец у Вараждинській жупанії. Автобус на польських номерах злетів з дороги.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та сам прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Сьогодні вранці в трагічній аварії у Вараждині (Хорватія) 11 людей загинули, 34 отримали поранення та були госпіталізовані. Це паломники, які прямували до Меджугор’я. Хочу висловити глибокі співчуття родинам загиблих", - написав Моравецький.

Польський прем'єр вже обговорив деталі смертельної автокатастрофи з прем'єр-міністром Хорватії.

"Андрей Пленкович запевнив у повній підтримці хорватських медичних служб. Я дав доручення нашим консульським службам організувати підтримку сімей учасників ДТП", - додав Моравецький.

Teška nesreća na A1. Vatrogasci kažu - najmanje 11 osoba poginulo, ima i teško ozlijeđenih. Više u @vijestihr i @RTLDanas donose naši reporteri @Ana_Mlinaric i Marko Šiklić pic.twitter.com/W35CfPH8co — Ivana Brkić (@ibrkicRTL) August 6, 2022

За інформацією місцевих ЗМІ, в автобусі було близько 50 пасажирів, але точну кількість дізнаються у співробітників прикордонного пункту, яким автобус заїхав у Хорватію. Наразі йдеться вже про 12 загиблих. Повідомляється, що ще одна людина від отриманих травм померла в лікарні.

Вказано, що через аварію у напрямку Загреба на A4 працює тільки одна смуга, на місці аварії працюють рятувальники. До Вараждина вже прибув міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович.

Нагадаємо, у Рівненській області 29 липня сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. 40-річний житель Хмельницької області врізався просто у блокпост.

Читайте також: