У Хорватії впав безпілотник: Арестович повідомив, кому він міг належати і як туди залетів

У Хорватії впав безпілотник: Арестович повідомив, кому він міг належати і як туди залетів

Безпілотник втратив управління і залетів аж до Хорватії.

Безпілотник, який розбився і вибухнув у столиці Хорватії в ніч проти 11 березня, швидше за все, російський, але запустили його, найімовірніше, з території України.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 11 березня.

За його словами, безпілотник бути українським не може, бо в України "просто немає безпілотників, здатних пролітати таку відстань". Наразі, як уточнив Арестович, Хорватія проводить розслідування, після чого надасть офіційну інформацію.

"Хорватська сторона зараз встановлює остаточно, який саме безпілотник, кому належить і куди впав. Потім нададуть офіційну інформацію. Мені попередньо сказали, що це з території України, але, напевно ж, не український безпілотник, тому що у нас просто немає безпілотників, здатних пролітати таку відстань. Це безпілотник, скоріше за все, тактично-оперативної ланки, тобто російський. Його, швидше за все, запускали з нашої території. Він втратив управління і залетів аж до Хорватії", - висловився Арестович.

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