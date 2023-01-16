У Хорватії загадково зникла 5-мільйонна яхта підсанкційного російського олігарха Усманова

Це не перша історія, коли з-під носа в європейської поліції викрадають яхти підсанкційних російських олігархів.

У Хорватії викрали судно Алішера Усманова- підсанкційного російського олігарха, йдеться в ТСН.

Під покровом ночі яхту "Іріна" вартістю в 5 мільйонів євро, вивели із сухого доку в Марині Бетина, що на острові Муртер.

Сталося це ще три місяці тому, але місцева влада довідалася про крадіжку лише цього тижня. Уже відомо, що судно взяло курс на Туреччину. Місцева преса пише, що прикордонники пропустили її, бо в хорватської поліції не було інформації, що яхті заборонено перетинати кордон, а ще в неї не було охорони. Тепер викрадення розслідують правоохоронці.

Також читайте Тисячі тіл російських солдатів поблизу Соледара: ворог кидає замерзати навіть поранених

Це не перша історія, коли з-під носа в європейської поліції викрадають яхти підсанкційних російських олігархів. Понад місяць тому з порту італійського острова Сардинія вивезли 22-метрову "Альдабру", що належить Дмитру Мазепіну - мільярдеру і власнику компанії мінеральних добрив.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський надав сили рішенню РНБО про запровадження санкцій проти осіб, серед яких російські діячі культури та пропагандисти.

Це 198 осіб, серед них - телеведучі Ангеліна Вовк та Яна Рудковська, співак Юрій Лоза, екскерівник "РІА Новості Україна" Кирило Вишинський, політолог Володимир Корнілов. А також - громадяни України, які виправдовують війну Росії проти України.

Проти них запроваджують повний пакет персональних санкцій строком на 10 років. Це - блокування активів, повне припинення торговельний операцій, анулювання ліцензій, відмова у візі в Україну та позбавлення державних нагород.

Відповідний Указ напередодні опублікували на сайті президента.

Читайте також:

Доля 30 мешканців, зруйнованої ракетою багатоповерхівки в Дніпрі, досі невідома: як триває рятувальна операція

В метро Києва помітили поні

Мешканці села поблизу Антонівського мосту щодня под обстрілами: тисячі людей відмовляються залишати дім