У Хорватії жінка втратила пам’ять і декілька днів просиділа на острові з хижаками

У Хорватії жінка втратила пам’ять і декілька днів просиділа на острові з хижаками

Жінку доправили до лікарні на обстеження.

Рибалка на віддаленому острові Крк у Хорватії виявив жінку, яка втратила пам’ять. Вона перебувала там в оточенні ведмедів.

Про це пише The Sun.

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Чоловік негайно викликав рятівників. Врятована жінка не пам’ятала своє ім’я, а також, як опинилася на острові. Її обличчя було роздерте. Вона також була виснаженою. Її доправили до лікарні на обстеження.

За даними експертів, жінка перебувала на острові декілька ночей. При цьому там живе багато ведмедів.

Місцеві жителі вражені, що їй вдалося вижити в таких умовах.

"Ця територія незаселена навіть тваринами, за виключенням диких кабанів і ведмедів", - сказав місцевий житель.

Нагадаємо, у місцевості Кінк-Рівер, штат Аляска, на жінку напали три ведмеді. Живою вона знайшлася тільки через добу.

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