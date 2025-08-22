У готичному соборі виявили найстарішу капсулу часу - її закладали тричі

Знахідку виявили під час реставрації у соборі / © Pixabay

Під час ремонтних робіт на вежі Легніцького собору Святих апостолів Петра і Павла в Польщі виявили мідну трубу з унікальним вмістом. Це виявилася капсула часу.

Експерти вже назвали цю знахідку найстарішою у світі, про що написали в TVP.

«Найстаріший пергаментний документ датований 18 липня 1650 року. Він був поміщений під час реконструкції вежі, зруйнованої під час великої пожежі в Легниці двома роками раніше», — сказав Марцін Макух, директор Музею міді в Легниці.

Спеціальна комісія відкрила схованку, де зберігалися чотири документи та 35 монет. Капсулу закладали тричі.

Загалом у капсулі виявили 5 золотих, 26 срібних і 4 мідних монети. Найціннішою частиною є перше вкладення 1650 року, що робить знахідку найстарішою капсулою часу у світі.

За даними Легницького музею, ця знахідка має міжнародне значення. Найдавніші предмети датуються 375 роками тому, що робить її старшою за інші відомі капсули часу. Досі найстарішим відомим прикладом вважалася капсула 1704 року, яку знайшли в тому ж регіоні Польщі.

Нагадаємо, пара, яка придбала 125-річний вікторіанський будинок у Пенсильванії, знайшла всередині нього справжню капсулу часу та інші цінні артефакти.