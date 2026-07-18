У Греції пояснили чому блокують нові санкції проти Росії

Прапор Греції / © pixabay.com

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Греція, яка цього тижня висловила незгоду з окремими положеннями 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, попередила про можливі негативні наслідки для європейського бізнесу.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, Афіни висловили занепокоєння через можливу заборону на постачання російського газу до третіх країн. На думку грецької сторони, таке рішення може призвести до втрати європейськими компаніями частки світового ринку на користь конкурентів, які не входять до ЄС.

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Reuters нагадує, що Греція є одним із найбільших світових гравців на ринку танкерів-газовозів і домінує в цьому сегменті серед країн Європи, конкуруючи з Японією, Китаєм та США.

«З точки зору Афін, будь-який новий пакет обмежувальних заходів має бути ретельно вивірений, щоб максимально посилити тиск на Москву, мінімізуючи при цьому непередбачені наслідки для європейського бізнесу, споживачів та конкурентоспроможності», — заявив один із урядових чиновників.

За його словами, санкційна політика не повинна призводити до того, що європейські компанії втрачатимуть цілі сектори економіки або частку ринку на користь держав, які не є членами ЄС.

«Санкції мають підривати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні вигоди для інших країн за рахунок Європи», — наголосив співрозмовник Reuters.

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Раніше повідомлялося, що Греція відмовилась передавати Україні ракети до систем Patriot, у яких закінчується термін придатності до застосування.

Ми раніше інформували, що Євросоюз відклав ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії після заперечень Греції.

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