У Грузії протестувальники штурмують президентський палац

Протести у Грузії / © Associated Press

Реклама

У суботу, 4 жовтня, під час масових протестів проти фальсифікації місцевих виборів у Грузії демонстранти пішли на штурм президентського палацу у Тбілісі.

Про це повідомляє «Грузія.онлайн».

Люди вийшли на вулиці столиці, звинувачуючи владу у фальсифікації місцевих виборів. Демонстранти називають голосування «фарсом» та навіть «російською спецоперацією».

Реклама

Група чоловіків зламала огорожу біля президентського палацу і напала на кількох представників варти, які перебували у дворі.

Незабаром із будівлі резиденції з’явилися спецпризначенці та сотні патрульних поліцейських. Проти демонстрантів вони застосували перцевий газ, відбуваються затримання.

Штурму резиденції президента Грузії передувало звернення члена «Єдиного національного руху» Муртаза Зоделава.

«Я прошу всіх [рушити] у бік парку Бараташвілі, чоловіча сила тільки. Ми збираємось там і починаємо діяти, щоб народ Грузії повернув собі владні центри… Тбілісі, Грузія, виходьте! Чоловіча сила. Ми зберемося за садом Бараташвілі та візьмемо ключі від палацу президента», — звернувся він до протестувальників.

Реклама

Зоделава звернувся також до родичів силовиків, закликавши їх забрати охоронців резиденції і вберегти «від народного гніву».

«Вони теж грузини, у них має бути можливість повернутись додому до родин. Тому що 13 років у грузинського народу такого шансу не було», — заявив грузинський опозиційний політик.

Нагадаємо, раніше, наприкінці листопада 2024 року, у Грузії розпочалися протести після парламентських виборів, на яких проросійська партія «Грузинська мрія» здобула перемогу з результатом 53,93% голосів. Опозиція звинуватила владу у фальсифікації результатів та відмовилася визнавати результати голосування.