У Грузії заявили, що хочуть вступити в ЄС, але на власних умовах

Іраклій Кобахідзе

Реклама

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його уряд готовий продовжувати рух до членства в Євросоюзі, але лише за умови, що Брюссель «діятиме справедливо» і не застосовуватиме цей процес як форму політичного шантажу.

Про це повідомляє News Georgia з посиланням на заяву політика.

Кобахідзе зазначив, що Тбілісі довелося докласти значних зусиль, щоб отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Реклама

«Нам довелося за нього боротися. Окрім того, статус кандидата використовувався для шантажу. Пізніше вони почали шантажувати нас питанням про початок переговорів щодо вступу до ЄС, що недобре, тому що зрештою це спричинило заворушення у Грузії», — сказав прем’єр.

Водночас він наголосив, що уряд Грузії не відмовляється від стратегічної мети інтеграції до Європейського Союзу.

«Звичайно, у нас, як і раніше, є мета стати повноправним членом ЄС, але ми хочемо продовжувати йти цим шляхом лише відповідно до правил та принципу справедливості. Такий наш спільний підхід», — додав Кобахідзе.

Заява прем’єра пролунала на тлі зростання напруження у відносинах між Грузією та ЄС, викликаного критикою з боку Брюсселя щодо «закону про іноземних агентів» та погіршенням демократичних стандартів у країні.

Реклама

Раніше повідомлялося, що прем’єр Грузії звинуватив посла ЄС в організації «спроби перевороту».

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяви грузинської сторони про те, що Україна нібито перешкоджає Грузії на шляху до Європейського Союзу.