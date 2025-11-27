У Грузії зникли двоє захисників етнічних українців: що відомо (фото)

Лідери руху за права етнічних українців зникли у Тбілісі

У Тбілісі зникли українські активісти Володимир Дубовський та Аліна Савельєва — лідери організації «Єднання українців історичних земель». Про їхнє зникнення повідомили в самій організації, заявивши, що напередодні ввечері пару нібито викрали та вивезли на автомобілі невідомі особи.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на інформацію низки видань та ЄУІЗ — Єднання Українців Історичних Земель.

За словами представників руху, Дубовський і Савельєва припинили виходити на зв’язок, після чого знайома активістів приїхала до їхнього помешкання. У квартирі вона знайшла лише замкненого кота, а сусід повідомив подробиці можливого викрадення.

Свідки розповіли, що люди, які забирали активістів, були схожі на співробітників Служби державної безпеки Грузії. Офіційних підтверджень цього наразі немає.

Володимир Дубовський та Аліна Савельєва / Фото: alin_nika/Instagram

Що відомо про пару активістів у Грузії

Дубовський — співзасновник руху, який, за інформацією сайту організації, «захищає етнічні права українців на історичних територіях, які нині у складі РФ». У Росії його переслідують за статтею про тероризм та включили до реєстру екстремістів і терористів 2024 року. Савельєву переслідують за статтею про «фейки про армію».

Обоє від 2022 року перебували в Грузії, однак притулок їм не надали. Місяць тому пара намагалася вилетіти до Сербії, але їх зняли з рейсу.

Грузинські Telegram-канали повідомили, що МВС Грузії нібито підтвердило затримання активістів, але офіційних заяв від відомства на момент публікації немає.

Пізніше стало відомо, що Дубовського та Савельєву помістили до ізолятора. Їх нібито звинувачують у порушенні міграційного законодавства Грузії. Судове засідання має відбутися 28 листопада.

