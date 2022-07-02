У Хургаді акула роздерла туристку: вона залишилася без руки і ноги (відео)

У Хургаді акула роздерла туристку: вона залишилася без руки і ноги (відео)

Жінка зазнала нападу акули на єгипетському курорті Хургада, внаслідок якого втратила руку та ногу.

Туристка перебувала у воді, коли на неї напала акула. На очах у інших відпочиваючих жінка залишилася без руки та ноги.

Її змогли витягнути на берег і передати медикам. Пізніше через отримані травми жінка померла.

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Через трагічний інцидент на три дні в цьому районі заборонено не лише купання, снорклінг та дайвінг, а й рибалка.

Нагадаємо, на Північному острові Нової Зеландії акула напала на 19-річну дівчину. Потерпіла отримала травми, несумісні із життям, і вона померла на місці.

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