У якому стані Папа Лев XIV після операції: лікарі повідомили нові подробиці

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Папі Римському Леву XIV не знадобиться подальше онкологічне лікування після операції з видалення пухлини в легені. Остаточні результати досліджень підтвердили, що рак не поширився за межі ураженої ділянки.

Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на заяву лікарів понтифіка, оприлюднену Ватиканом.

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71-річному Леву XIV 13 жовтня провели операцію, під час якої видалили нижню частку правої легені. Понтифіку діагностували аденокарциному легені — найпоширеніший тип раку цього органа.

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За інформацією The Guardian, остаточні гістологічні дослідження та молекулярно-біологічний аналіз видаленої тканини підтвердили діагноз. Водночас результати засвідчили, що захворювання залишилося локалізованим і пухлина не поширилася.

«Подальша онкологічна оцінка підтвердила, що додаткова терапія не потрібна», — заявили провідний хірург понтифіка Стефано Маргарітора та його особистий лікар Луїджі Карбоне.

Папа повертається до своїх обов’язків

У суботу понтифіка виписали з лікарні, після чого він почав поступово відновлювати звичний робочий графік.

У середу Лев XIV знову з’явився на площі Святого Петра у Ватикані, де провів щотижневу загальну аудієнцію з прочанами.

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Ще минулої неділі він повідомив присутнім, що планує поступово повертатися до звичайної діяльності. Папа також подякував усім, хто молився за його одужання, наголосивши, що пережитий досвід допоміг йому відчути особливу близькість до людей, які стикаються з хворобами.

Навіть під час перебування в лікарні понтифік продовжував виконувати частину своїх обов’язків. Зокрема, минулої п’ятниці він провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав його оголосити про припинення вогню в окупованому Росією українському місті Олешки.

Попри позитивні результати обстежень, остаточного рішення щодо участі Лева XIV у запланованій поїздці до Південної Америки поки немає.

Візит до Уругваю, Аргентини та Перу має відбутися упродовж 6-17 листопада. Як зазначає The Guardian, минулого тижня хірург Стефано Маргарітора заявляв, що немає клінічних причин, які перешкоджали б цій подорожі.

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Водночас державний секретар Ватикану натякнув, що понтифіку, можливо, доведеться скоригувати темп поїздки та робочий графік, щоб не заважати відновленню після операції.

До встановлення онкологічного діагнозу Лев XIV, якому подобається займатися спортом, зокрема грати в теніс, вважався людиною з хорошим загальним станом здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомивши, що контактує з Росією через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках.

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