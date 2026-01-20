- Дата публікації
У Якутську на виставці "трофейної" техніки танк убив 16-річного підлітка
У Якутії школяр загинув у танку, який пропаганда видавала за «трофей» з України.
У Якутську 16-річний російський підліток загинув, забравшись у танк на виставці військової техніки, яку нібито окупанти захопили в Україні.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Підлітка придавило важкою металевою рухомою деталлю танка. Попередньо, він заліз у танк через нижній люк і загинув внаслідок падіння однієї з конструкцій.
За версією слідства, російський школяр випадково привів у дію механізм аварійного відпускання ствола зброї, внаслідок чого зазнав смертельної черепно-мозкової травми.
Дітей було двоє, вони залізли в танк через отвір у відсіку знятого двигуна. Другий хлопець не постраждав.
Як зазначає паблік «7×7 — Горизонтальная Россия», організатори заявили, що на виставці демонструється трофейна військова техніка, захоплена під час війни з Україною. Проте, з огляду на знімки, підліток загинув у російському танку Т-72.
