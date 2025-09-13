У Японії тисячі людей живуть довше 100 років: у чому секрет рекордного довголіття

Японія. / © Reuters

Кількість довгожителів у Японії становила 99 763 особи - це дані уряду країни на вересень цього року. Ця цифра є рекордною - порівняно з будь-якою іншою державою світу. Що більше - “країна Сонця, що сходить” тримає цей рекорд 55-й рік поспіль.

Скільки в Японії довгожителів та яких секрет японців, повідомляє видання ВВС.

Наразі найстаршою громадянкою Японії вважається мешканка Яматокоріями - 114-річна Шігеко Кагава. Найстаршим чоловіком є 111-річний Кійотаку Мізуно з міста Івата.

Зауважимо, напередодні Дня людей похилого віку (15 вересня), яке в Японії є національним святом, довгожителі отримують вітального листа та срібний кубок від уряду. Цього року міністр охорони здоров'я Такамаро Фукока привітав 87 784 жінки та 11 979 чоловіків, які досягли довголіття.

Який секрет японських довгожителів

Вищу тривалість життя у Японії пояснюють меншою кількістю смертей від серцевих захворювань та поширених форм раку. Зокрема, молочної залози та простати. Окрім того, мешканці країни мають низький рівень ожиріння, завдяки раціону з низьким вмістом червоного м'яса та високим вмістом риби та овочів. За словами медиків, це основним фактором, що сприяє розвитку як захворювань серця, так і раковим.

Рівень ожиріння особливо низький серед жінок. Адже, 88% довгожителів - саме вони. Тому японські панянки мають набагато вищу тривалість життя, ніж чоловіки.

Оскільки збільшення кількості цукру та солі проникло в раціон, Японія пішла в іншому напрямку. За допомогою медичних повідомлень влада успішно переконала людей зменшити споживання солі.

Крім того, японці, як правило, залишаються фізично активними навіть у старшому віці. За різними дослідженнями, вони ходять пішки та користуються громадським транспортом більше, ніж їхні однолітки у США та Європі.

Наприклад, частиною японської культури вже майже сто років - від 1928 року - є “Радіо Тайсо”. Це щоденна групова вправа, яку створили для заохочення почуття спільноти, а також охорони здоров’я. Ця трихвилинна вправа транслюється по телебаченню та практикується в невеликих громадських групах у всій Японії.

Нагадаємо, раніше дослідники пояснили, чому жінки живуть довше за чоловіків. Одна з можливих причин цього може бути пов’язана з роллю, яку відіграють хромосоми, що визначають стать людини. .Ми маємо парні хромосоми, але у жінок це дві Х-хромосоми, а у чоловіків — Х і Y-хромосоми.