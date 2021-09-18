У Індії чоловік одружився на дівчині, яку ховав у будинку батьків 10 років

Рахман ховав жінку в одній із кімнат, куди нікого не впускав.

В Індії чоловік одружився на дівчині, яку впродовж 10 років ховав у будинку батьків. Молодята уклали шлюб згідно із місцевим законом у відділі реєстрації актів реєстрації.

Також читайте Покинула біля вівтаря: у Індії наречений залишився без дружини через табличку множення

Про це повідомляє India Times.

Чоловік на ім'я Рахман, який переховував у батьківському будинку свою кохану Саджітху протягом 10 років, нарешті узяв з нею законний шлюб. Батьки і родичі Рахмана на весілля не прийшли.

Після шлюбної церемонії пара роздала солодощі та подякувала всім, хто підтримав їх одруження.

"Ми хочемо жити щасливим і мирним життям відтепер", - сказав Рахман.

У червні 2021 року громадськість дізналася про те, що 35-річний чоловік протягом 10 років переховував у своєму будинку кохану через те, що вони належали до різних каст. Його батьки про це не знали, оскільки Рахман ховав жінку в одній із кімнат, куди нікого не впускав. За кілька місяців до викриття, Рахман поконфліктував із батьками і пішов із дому, забравши з собою Саджітху. Пара орендувала помешкання в одному із найближчих сіл.

Батьки чоловіка заявили про його зникнення, але одного дня брат побачив Рахмана на вулиці і простежив за ним, а потім повідомив до поліції. Правоохоронці затримали втікача, а під час огляду його житла знайшла жінку, якою виявилася зникла понад 10 років тому ще тоді 18-річна дівчина з багатодітної родини Саджітха.

Як розповіла жінка, у лютому 2010 року вона пішла з дому до коханого і не повернулася. Рідні зниклої дівчини написали заяву, але знайти Саджітху правоохоронцям не вдалося. Зрештою, сім’я втратила надію коли-небудь її знайти.

Жіноча комісія штату Керала навіть зареєструвала справу проти Рахмана, заявивши, що утримання жінки в полоні суперечить закону. За даними поліції, за жінкою доглядав чоловік під час її 10-річного перебування в кімнаті в його будинку в Каракаттупарамбі.

Нагадаємо, що в Індії 24-річна дівчина підпалила себе на знак протесту проти переслідування поліції та судової влади. Ці цькування начебто організував депутат, якого вона звинуватила у зґвалтуванні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання