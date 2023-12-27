У Ірландії заявили про необхідність провести возз'єднання острова

Лідерка націоналістичної парті хоче провести відповідні переговори з Лондоном у разі перемоги на виборах.

Лідерка ірландської партії "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд заявила, що вона буде ініціювати відновлення зусиль на возз'єднання Ірландії у разі приходу до влади.

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Про це вона заявила в інтерв’ю агентству РА Media, пише Irish News.

"Макдональд сказала, що у разі приходу до влади "Шинн Фейн" під час наступних республіканських виборів, вона використає свій мандат, аби схилити уряд Британії до надання чітких критеріїв, необхідних для проведення голосування стосовно конституційних змін", - йдеться у матеріалі.

Вона зазначила, що її уряд створить окреме міністерство, яке буде працювати для обʼєднання острова.

"Очільниця "Шинн Фен" також дала зрозуміти, що будь-яке голосування стосовно майбутнього об’єднаної Ірландії буде проведене таким чином, аби точка зору прибічників возз’єднання була добре почута", - стверджує Irish News.

Макдональд переконана, що подібний референдум можна буде провести вже за каденції наступного ірландського уряду. "Це можливо, однак, звісно, вимагатиме певної роботи та старанності", - сказала вона.

Водночас вона спростувала твердження, що такі наміри можуть зіпсувати відносини країни з Лондоном.

"Залежить від того, із ким говорити. Упевнена, Консерватори не будуть раді. Але й ми не дуже задоволені Консерваторами. Тож це ніби як нічия", - зауважила вона.

Зазначимо, що наступні вибори в Ірландії мають відбутись не пізніше весни 2025 року. Партія "Шинн Фейн" є основним фаворитом, але вона, скоріше за все, не зможе сформувати уряд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірландії відмовили у притулку майже 1000 українських біженців.

Крім того, ми раніше інформували, що Ірландія надасть Україні 5 млн євро гуманітарної допомоги.

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