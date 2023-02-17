У Іспанії дозволили офіційно змінювати стать із 16 років і брати "менструальну відпустку"

Щоб змінити стать у паспорті, буде достатньо простої заяви.

У четвер, 16 лютого, парламент Іспанії ухвалив пакет законів, які дозволяють, зокрема, документальну зміну статі з 16 років. До цього іспанці могли змінювати стать у паспорті виключно на основі медичного висновку, який підтверджує гендерну дисфорію, та з підтвердженням гормонального лікування протягом двох років.

Про це повідомляє Euronews.

Окрім цього, іспанські депутати схвалили закон, який дозволяє жінкам брати оплачувані відгули в разі болю від місячних. "За" закон про так звану "менструальну відпустку" проголосували 185 депутатів, а ще 154 виявилися "проти".

Іспанія стала першою країною Європи з подібною системою відгулів. Але подібний закон діє в Японії, Індонезії та Замбії. Також ухвалене нововведення зробило Іспанію однією з небагатьох країн світу, де змінювати стать у паспорті можна за настільки простим алгоритмом.

Раніше ми повідомляли, що голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс вперше вийшла в світ з донькою, яка змінила стать. Зірка відвідала прем'єру трилеру "Геловін. Кінець" зі своїми доньками.

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