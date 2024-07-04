В Іспанії та Італії зафіксували перші випадки захворювання на лихоманку Західного Нілу: що відомо

Цей вірус переносять комарі. Вже є випадки захворювання у Севільї та Модені.

Туристів в Іспанії та Італії закликали бути обережними через виявлення в цих країнах першого в цьому році зараження лихоманкою Західного Нілу. В деяких випадках вона може призводити до летальних наслідків.

Про це пише видання Manchester Evening News.

Як зазначається, цей вірус переносять комарі. Вже є випадки захворювання в Севільї, що в Іспанії, та в Модені в Італії. Вірус Західного Нілу був виявлений у комарів і в італійській провінції К'єті.

Зі свого боку Європейський центр із профілактики та контролю захворювань випустив попередження, що випадки, про які йдеться, були локальними, а не привезеними до Європи з тропіків.

У хворих, зокрема, підвищується температура, з'являється біль у тілі, висипання та блювота. У важких випадках спостерігаються такі симптоми, як судоми, м'язова слабкість і параліч.

Торік, за даними Європейського центру із профілактики та контролю захворювань, було зафіксовано 713 місцевих випадків зараження вірусом Західного Нілу в Європі, зокрема 67 смертельних. Вірус виявили в дев'яти країнах, водночас він поширився на 22 нові регіони, де його раніше не було.

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