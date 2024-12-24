У ISW пояснили, для чого Путіну знадобилася зустріч із Фіцо

Президент Росії Володимир Путін використав свою зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для просування кампанії з підривання єдності Заходу у підтримці України.

Про це пишуть аналітики ISW.

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Як відомо, Путін і Фіцо зустрілися в Москві 22 грудня вперше від 2016 року, що стало третім візитом офіційного представника Євросоюзу до Росії з того часу, як вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Політики обговорили рішення України не транзитувати російський газ від 1 січня 2025 року та обмінялися думками про війну Росії проти України. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, Фіцо і Путін не проводитимуть спільну пресконференцію та не робитимуть спільні заяви після зустрічі.

"Кремль розвиває відносини з окремими західними та натовськими членами, щоб використовувати ці відносини для загострення розбіжностей на Заході та підриву підтримки України", - вважають в ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до президента РФ Володимира Путіна. За словами українського лідера, це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи.

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