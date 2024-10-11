У ISW пояснили, на що можуть вплинути українські удари по об’єктах у Росії

Українські удари по об’єктах у Росії можуть вплинути на російські наступальні операції по всьому фронту. Для цього ЗСУ потрібні матеріальні засоби, можливості та дозвіл.

Про це написали у ISW.

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Російські війська покладаються на безпілотники "Шахед", щоб завдавати ударів як по населених пунктах і містах на передовій, так і в тилу, і витрачати близько 10 000 артилерійських снарядів на день по передових українських позиціях.

Як відомо, за останні два місяці українські війська завдали ударів по складах боєприпасів у Жовтневому й Торопецьку Тверській області, Тихорецьку Краснодарського краю та Карачеву Брянської області. Це призвело до знищення десятків місць для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів та, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.

"Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів у Росії можуть змусити російське військове командування ухвалити рішення реорганізувати та розосередити системи підтримки та матеріально-технічного забезпечення в тилових районах Росії, щоб пом’якшити наслідки. вплив таких ударів коштом масово оптимізованої російської логістики для підтримки війни в Україні", – пишуть у ISW.

Своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і продовження розвитку власних ударних можливостей України на великій відстані можуть дозволити українським силам ефективніше використовувати такі вразливі місця Росії до того, як вона розпочне контрзаходи.

"Українські удари по об’єктах у Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські сили матимуть матеріальні засоби, можливості та дозвіл на проведення такої кампанії ударів по матеріально-технічних і допоміжних об’єктах у Росії в масштабі", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прагне за будь-яку ціну під час цієї літньо-осінньої кампанії до холодів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках і підтягнутися на Харківському.

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