У ISW проаналізували глушіння GPS у Польщі та країнах Балтії

У Польщі були збої в сигналі GPS. Схожі проблеми фіксувалися у Фінляндії та Естонії.

У Польщі та Балтійському регіоні були зафіксовані масштабні збої в роботі систем GPS. Ймовірно, це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM за 16 січня, що демонструють безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, зокрема у Варшаві та на півдні до міста Лодзь.

Такі ж високі рівні перешкод GPS фіксували у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі в період між 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року.

Польські ЗМІ припускають, що збої в грудні 2023 року могли бути пов'язані з невідомими військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або з нещодавніми російськими випробуваннями РЕБ у Калінінградській області.

Служба військової розвідки та безпеки Швеції (MUST) відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії. А шведський підполковник Йоакім Паасіківі 6 січня заявив, що, на його думку, нещодавні перешкоди GPS, є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни". За його словами, Росія раніше уже втручалася в сигнали GPS у північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.

Тим часом російські ЗМІ повідомляли, що від середини грудня 2023 року підрозділи Балтійського флоту Росії проводили тренування з системою РЕБ "Борисоглібськ-2" у Калінінградській області. Деякі джерела пов'язали їх із цими перешкодами.

Аналітики ISW поки не можуть самостійно перевірити причину високого рівня перешкод GPS. Однак зазначають, що заслуговує на увагу припущення, що російські засоби РЕБ у Калінінградській області здатні настільки суттєво впливати на Польщу і Балтійський регіон.

Що таке РЕБ: особливості та призначення

Радіоелектронна боротьба – це різновид збройної боротьби, який здійснює радіоперешкоди для радіоелектронних засобів розвідки, систем зв’язку та керування ворога для ускладнення його роботи і передання даних. РЕБ є видом бойового забезпечення.

Тобто РЕБ – сукупність узгоджених дій військових сил щодо захисту власних РЕЗ і систем керування військами та зброєю від застосованої противником радіоелектронної розвідки та ведення контррадіоелектронної протидії.

А також допомагає здобувати інформацію про місцеперебування радіоелектронних засобів (РЕЗ), систем управління військами та зброї противника.

Основна мета РЕБ: дезорганізація управління військами ворога, зниження ефективності його радіоелектронної розвідки й використання зброї та бойової техніки, а також забезпечення стійкості роботи власних систем і засобів керування військами.

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