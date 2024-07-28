У ISW проаналізували удари по авіабазах в РФ: окупанти не тільки втрачають техніку, а ще й брешуть

Здатність України завдати удару по авіабазах водночас є помітним переламом у можливостях.

В ніч проти 27 липня українські війська завдали успішних ударів з безпілотників по нафтопереробному заводу та російським військовим аеродромам у Саратовській, Рязанській та Мурманській областях.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Джерела в українських спецслужбах повідомили українським ЗМІ, що удар завдало Головне управління військової розвідки (ГУР) України.

Джерела "Суспільного" повідомили, що на аеродромі "Дягілєво" російські війська базують невстановлену кількість літаків Ту-95, Ту-22, Ту-134 та Іл-78 (заправник), а на Оленья безпілотники ГУР пошкодили стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3.

Російські офіційні особи, включно з Міністерством оборони (МО), стверджували, що російська ППО знищила невстановлену кількість безпілотників над Саратовською та Рязанською областями, хоча російські джерела опублікували кадри українських безпілотників, що працюють над містом Рязань.

Додаткові джерела повідомили "Суспільному", що 21 липня диверсійною діяльністю ГУР було пошкоджено вертоліт Мі-28 і Ка-226 на авіабудівному підприємстві в Московській області, а 24 липня знищено ще один вертоліт Мі-8 на аеродромі Кряж у Самарській області.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю британському виданню The Guardian, опублікованому 24 липня, заявив, що українські безпілотники від початку повномасштабної операції обстріляли близько 200 об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаної з матеріально-технічним забезпеченням військ у тилових районах Росії.

Нагадаємо, 27 липня жителі російської Рязані стали свідками атаки ударних дронів на військовий аеродром "Дягілєво" і нафтопереробний завод. Також гучно пізно ввечері 26 липня було і в Брянській області.

Військовий аеродром Дягілєво в РФ атакували дрони

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