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В ISW розповіли, як Росія використовує конфлікт на Близькому Сході

В ISW розповіли, як Росія використовує конфлікт на Близькому Сході

Кремль намагається використати конфлікт на Близькому Сході

Кремль прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході.

Москва хоче використати конфлікт на Близькому Сході, щоб просунути у регіоні міжнародні структури, у яких вона домінує. Зокрема Кремль пропагує створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов виступив з засудженням наземної операції Ізраїлю на півдні Лівану проти бойовиків Хезболли. Він заявив, що Росія виступає проти того, що вона називає "політичними вбивствами".

Посол РФ в Ізраїлі Анатолій Вікторов заявив про необхідність негайного припинення конфлікту, а голова МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з неназваними послами арабських держав закликав припинення військових операцій у зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

"Кремль, ймовірно, прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких домінує Росія, включаючи деякі з тих, які пов'язані із зусиллями Кремля щодо створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки", - йдеться у публікації ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що в Defense Express дали оцінку атаці Ірану по Ізраїлю.

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