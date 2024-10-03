В ISW розповіли, як Росія використовує конфлікт на Близькому Сході

Москва хоче використати конфлікт на Близькому Сході, щоб просунути у регіоні міжнародні структури, у яких вона домінує. Зокрема Кремль пропагує створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов виступив з засудженням наземної операції Ізраїлю на півдні Лівану проти бойовиків Хезболли. Він заявив, що Росія виступає проти того, що вона називає "політичними вбивствами".

Посол РФ в Ізраїлі Анатолій Вікторов заявив про необхідність негайного припинення конфлікту, а голова МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з неназваними послами арабських держав закликав припинення військових операцій у зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

"Кремль, ймовірно, прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких домінує Росія, включаючи деякі з тих, які пов'язані із зусиллями Кремля щодо створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки", - йдеться у публікації ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що в Defense Express дали оцінку атаці Ірану по Ізраїлю.

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